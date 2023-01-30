القاهرة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسالتقى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمـد زكي اليوم، بوزير الدفاع الموريتاني الفريق حنن ولد سيدي، الذي يزور القاهرة حاليًا.وجري خلال اللقاء بحث سُبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المسترك.كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري تضمنت أهم الأنشطة التي تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة.// انتهى //19:48ت م0185