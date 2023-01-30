الخرطوم 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق بمكتبه اليوم الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر الذي يزور الخرطوم حاليًا .وأكد الصادق خلال اللقاء على تعاون السودان مع المفوضية السامية لحقوق الانسان لتعزيز حقوق الإنسان بالبلاد وتنفيذ المعايير الأساسية في كل مايتصل بحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي لإستئناف المساعدات الإنسانية خاصة للفئات الأكثر هشاشة.وثمن نويصر من جانبه تعاون وزارة الخارجية السودانية مع المنظمات الدولية لتحسين وتحقيق مزيداً من التطورات في مجال حقوق الإنسان.// انتهى //19:49ت م0186