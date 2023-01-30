جنيف 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واساعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم ان جائحة كوفيد 19 لازالت تمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق الدولي، وذلك بناء علي توصيات لجنة طوارئ المنظمة المعنية بكوفيد 19 ، والتي اصدرتها عقب اجتماعها الرابع عشر الذي عقدته يوم الجمعة الماضي .وكان مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم قد قال في افتتاح اجتماع اللجنة ان الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد 19 لازالت متعثرة في العديد من البلدان، وان اعداد الاصابات والوفيات مستمرة في التزايد منذ مطلع ديسمبر الماضي .// انتهى //19:57ت م0187