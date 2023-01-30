الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، التفجير الإرهابي الانتحاري، الذي استهدف مسجداً في بيشاور بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدَّىٰ إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء إثر التفجير.وأكد الدكتور الحجرف وقوف مجلس التعاون مع حكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الإرهاب والمتطرفين، مشيراً إلى موقف مجلس التعاون الثابت تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه, معرباً عن استنكاره هذه الجريمةَ النكراءَ التي تتنافى مع جميع الشرائع والقيم الإنسانية.وعبَّر معاليه عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا،ولحكومة وشعب باكستان، راجياً للمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //20:58ت م0196