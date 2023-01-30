الجزائر 8 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسأعرب رئيس وفد دولة الكويت لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي وكيل الشعبة البرلمانية النائب ثامر السويط عن إدانة بلاده الشديدة للعدوان الغاشم على مدينة جنين الفلسطينية الذي أسفر عن استشهاد وإصابة الأبرياء بشكل ينتهك المواثيق والأعراف الدولية.وشدد السويط خلال كلمته أمام المؤتمر الـ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي تحتضنه الجزائر على رفضه "تجاهل الفعل والتركيز على ردة الفعل خصوصاً عندما يكون الفعل متعلقاً بظلم وقهر واستبداد ووحشية وقتل الأبرياء وتدمير الممتلكات".وأكد أن "الكويت رسمياً وشعبياً لن تحيد أبداً عن خط فلسطين"، مضيفاً "ستظل فلسطين درس الصمود الأكبر والأوحد وستبقى فلسطين حاضرة في وجدان هذه الأمة جيلاً بعد جيل".من جانب آخر، أعرب رئيس وفد الكويت للمؤتمر الإسلامي عن إدانة بلاده الشديدة للانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في أكثر من مكان خصوصاً ما أقدم عليه متطرفون بالتطاول على القرآن الكريم"، مشدداً على مثل هذه الأعمال لا يخلق سوى الكراهية ولا يخلف سوى الأحقاد ولا ينتج سوى التطرف والتطرف المقابل.وحول جهود التنمية في المنطقة، قال السويط إن استقرار المنطقة وسلامها منطلق رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الإسلامية، مبيناً أن واقع عالمنا الإسلامي اليوم يستلزم عقد العزم أكثر من أي وقت مضى للقيام بالخطوات الأولى لخوض غمار عالم التنمية بكل تحدياته ورهاناته.وأكد أن تلك الخطوة تحتم علينا في الوقت ذاته أن نضع الأهمية البالغة للتنمية فوق أي اعتبار ووضع برامج وأهداف محددة نتحرك وفقاً لها، لافتاً الانتباه إلى أن تلك البرامج لن نستطيع تنفيذها ما لم يتحقق استقرار منطقتنا وسلامها.//انتهى//21:21ت م0199