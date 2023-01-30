تكساس 8 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واستسببت عاصفة ثلجية شتوية في إلغاء 660 رحلة جوية داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية في حين تأخرت 1500 رحلة وفقاً لموقع تتبع الرحلات FlightAware.وأوضحت السلطات في ولاية تكساس، في بيان صحفي اليوم، أن عدد من الجامعات أغلقت مقارها وألغت بعض الأنشطة بسبب العاصفة.ونصحت السلطات المحلية في الولاية، قائدي المركبات بتقليل السرعة، حيث أن تراكمات الجليد أو الصقيع قد تسبب في انزلاقات بالطرق.//انتهى//21:23ت م0200