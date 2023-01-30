عواصم 8 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسأغلقت الأسهم الأوروبية تعاملاتها - اليوم- على انخفاض، بفعل زيادة بيانات التضخم في إسبانيا، التي فاقت التوقعات؛ مما زاد المخاوف بشأن رفع البنوك المركزية الكبرى في منطقة اليورو لأسعار الفائدة هذا الأسبوعفقد انخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 في المئة عند الإغلاق.وتظهر رهانات سوق المال أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" عازم على رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى ما بين 4.55 و4.75 في المئة يوم الأربعاء، كما يُتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى 2.50 في المئة، وأربعة في المئة على التوالي يوم الخميس.وارتفعت عوائد السندات في منطقة اليورو بعد أن أظهرت البيانات الأولية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا، بنسبة أكبر من المتوقع بواقع 5.8 في المئة على أساس سنوي في شهر يناير.وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا في أوروبا أكبر الخاسرين من بين القطاعات المدرجة على مؤشر "ستوكس 600"، إذ انخفض بنحو 1.7 في المئة، كما كان سهما "إيه. إس. إم إنترناشونال" و"نود لأشباه الموصلات" من بين الأسهم التي سجَّلت أكبر خسائر.//انتهى//21:28ت م0201