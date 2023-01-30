الدوحة 8 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع داخل مسجد في مدينة بيشاور في باكستان، وأدَّىٰ إلى سقوط قتلى وجرحى.وجدَّدت "الخارجية القطرية" في بيان اليوم، موقف الدوحة الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شدَّدت على رفض الدوحة استهدافَ دور العبادة وترويع الآمنين.وعبَّرت عن تعازي الدوحة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.//انتهى//21:29ت م0202