الرباط 8 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسأطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم مبادرة "اتحاد الإيسيسكو للصحة"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المنظمة ودولها الأعضاء في تنفيذ برامج ومشاريع لتطوير المنظومات الصحية، عبر استثمار التكنولوجيا الحديثة والابتكار وبناء قدرات العاملين في مجال الصحة.وتم إطلاق هذه المبادرة خلال اجتماع افتراضي شاركت فيه نخبة من الخبراء في مجال الصحة والمبادرات الإنسانية بعدد من دول العالم الإسلامي ومن خارجه، حيث تم توضيح أهمية الدور الذي سيضطلع به "اتحاد الإيسيسكو للصحة"؛ للإسهام في تكثيف الجهود المحلية والدولية للتعاون في تحديث آليات عمل القطاع الصحي في الدول الأعضاء بالمنظمة، وتطوير المنظومات العاملة في هذا القطاع، وذلك من خلال برامج ومشاريع عملية وأبحاث علمية.//انتهى//22:02ت م0204