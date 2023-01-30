جدة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع للأمواج، وذلك على محافظتي الليث والقنفذة، والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //22:17ت م0206