عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الليث والقنفذة
الاثنين 1444/7/8 هـ الموافق 2023/01/30 م واس
جدة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من رياح نشطة وأتربة مثارة، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع للأمواج، وذلك على محافظتي الليث والقنفذة، والأجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله- من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
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22:17ت م
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