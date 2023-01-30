المدينة المنورة 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسنظَّمت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلةً بالإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي اليوم، برنامجاً بعنوان "تعظيم القرآن الكريم للوفود الزائرة " وذلك في قاعة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- بالمسجد النبوي.وقدَّم البرنامج مساعد الأمين العام بوقف تعظيم الوحيين الدكتور عبدالله غيلان، الذي تحدَّث فيه عن آداب تلاوة القرآن الكريم، كالبداية بالاستعاذة وبالبسملة والترتيل الحسن، وأهمية تطبيق أحكام التجويد، وضرورة معرفة مخارج الحروف والنطق الصحيح لها.يأتي ذلك ضمن البرامج العلمية التي تحرص الوكالة على تقديمها لقاصدي المسجد النبوي، وذلك ضمن رسالتها في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.// انتهى //22:20ت م0208