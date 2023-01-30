الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واساختتمت مساء اليوم بطولة "روح الرياض" لأكاديميات كرة القدم، التي أقيمت منافساتها لأول مرة على ملاعب نادي الرياض، وأشرف عليها نخبة من المدربين السعوديين.وشارك في البطولة أكثر من 600 لاعب، منتمين إلى 32 أكاديمية، جرى ترشيحها من بين أكثر من 50 أكاديمية، إذ كان معيار الترشيح معتمداً على سمعة وجودة اللاعبين والمدربين، وعراقة كل أكاديمية ونظام عملها.وانطلقت فكرة بطولة الأكاديميات من نادي الرياض،حيث سخَّرَت إدارته جميع السبل؛ لنجاح أكبر بطولة على مستوى الأكاديميات وبذات الطريقة والنظام الذي تدار فيه البطولات العالمية.وشهدت البطولة توافد عدد من نجوم الكرة السعودية والأكاديميين المتخصصين في التربية البدنية؛ لمتابعتها ودعم فكرتها.من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الرياض بندر المقيل، أهميةَ مثل هذه البطولات لاكتشاف المواهب، لاسيما في ظل نقص البطولات لهذه الفئة العمرية، مبيناً أن نادي الرياض عمد إلى فكرة هذه البطولة من منطلق المشاركة المجتمعية، كاشفاً عن قرارهم بتثبيت موعدٍ لإقامة هذه البطولة في الأول من يناير من كل عام، نظير النجاح والمتابعة التي حققتها، مفيداً أنها ستقام تحت مسمى "روح الرياض"؛ لتكون رافداً لبطولات الناشئين والبراعم، ومصدراً لاكتشاف المواهب.// انتهى //22:20ت م0209