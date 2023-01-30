الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسرعى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الحفلَ التعريفي لنظام الوساطة العقارية، الذي نظَّمَته الهيئة العامة للعقار - اليوم- في الرياض.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد - خلال حفل التدشين- أن عدد زوار المنصة الإلكترونية التابعة لنظام الوساطة العقارية بلغ أكثر من (1.2) مليون زائر؛ مما يعكس وعي الممارسين العقاريين وأهمية نظام الوساطة للسوق العقاري، حيث أصدرت الهيئة أكثر من (120) ألف ترخيص وساطة عقارية ما بين منشآت وأفراد، وذلك منذ بدء سريان النظام.واشتمل الحفل على معلومات للتعرُّف على نظام الوساطة العقارية، والأنشطة الخاضعة للنظام الجديد، إضافةً إلى جلسة حوارية حول أثر الوساطة العقارية على القطاع العقاري.يُذكر أن نظام الوساطة العقارية دخل حيِّز النفاذ في 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 18 يناير 2023م، ويمكن للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المدة التصحيحية للنظام التي تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ الموافق 18 يوليو 2023م.ويشمل النظام سبعة أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه؛ هي (الوساطة العقارية، التسويق العقاري،إدارة الأملاك،إدارة المرافق،المزادات العقارية،الإعلانات العقارية،الاستشارات والتحليلات العقارية).ويهدف هذا النظام إلى رفع جودة التعاملات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، ورفع شفافيته،والحدِّ من النزاعات العقارية، كذلك يسهم في تنظيم الوساطة والخدمات العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ودعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، إضافةً إلى الإسهام في استدامة الأصول العقارية.// انتهى //22:41ت م0214