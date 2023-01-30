القاهرة 8 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واستعادلَ البنك الأهلي إيجابياً مع نظيره فريق غزل المحلة، بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.بهذه النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع عشر، كما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 26 نقطة في المركز السابع.//انتهى//22:42ت م0215