جيزان 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسيواصل مهرجان عسل جازان الثامن الذي ينظِّمُه فرع وزاره البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في ساحة المركز الحضاري بمحافظه العيدابي، فعالياته المتنوعة والمشوقة لليوم الخامس ، وسط إقبال واسع وكثيف من الزوار والمتسوقين.وأوضح مدير الاتصال المؤسسي والإعلام بالفرع نبيل الصخيبر، أن المهرجان شهد اليوم إقبالاً كثيفاً على خيمة العسل من قبل الزوار والمتسوقين؛ للشراء والتعرف على أنواع العسل المختلفة التي تنتجها مناحل العسل بمختلف محافظات منطقة جازان ، إلى جانب معرض الأسر المنتجة، ومعرض الدوائر الحكومية، ومعرض التراث والفنون، إضافة إلى فرقة عروض النار ، والمسابقات والسحوبات المقدمة من إدارة المهرجان.وأشار الصخيبر إلى أن المعرض شهد مساء اليوم ، تنظيم ندوة عن "تربية النحل.. قديماً وحديثاً " قدَّمها النحال أحمد الحزيمي ، وذلك ضمن الندوات والدورات التي ينفِّذها فرع الوزارة بالتعاون مع جمعية النحالين في المنطقة طيلة أيام المهرجان.// انتهى //23:04ت م0217