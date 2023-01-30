الرياض 08 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسوقَّع معهد الصناعات الغذائية اتفاقية توطين وتوظيف مع الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك»؛ وذلك بهدف توظيف كوادر وطنية بتخصصات مهنية تتناسب مع جميع احتياجات الشركة (الفنية، والمهني؛ كالميكانيكا والكهرباء والتبريد والتكييف والتقنيات الزراعية وتقنيات إنتاج الغذاء).جاء ذلك خلال حفل تدشين شركة «نادك» إستراتيجيتها الجديدة، التي أقيمت اليوم في الرياض، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وبحضور عددٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال.وأوضح المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية، إبراهيم بن سعود العقيلي، أن دعم الكوادر السعودية هو الهدف الرئيسي من تلك الاتفاقية، و سيكون لها الأثر الإيجابي في دعم الكوادر السعودية بما يتماشى مع تحقيق برامج ومستهدفات رؤية 2030 التي ترتكز على دعم المحتوى المحلي.وبيَّن العقيلي، أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في توطين صناعة الغذاء وضخ كوادر شبابية سعودية في سوق العمل؛ مما يحقِّق الأمن الغذائي ، مؤكداً أن المعهد يسعى باستمرار إلى توسيع دائرة الشراكات الحيوية والإستراتيجية؛ لتعزيز صناعة الغذاء، وتطوير الكادر السعودي في هذا المجال، الذي يُعدُّ من الصناعات الإستراتيجية، ويحظى باهتمام بالغ من القيادة بالمملكة.يذكر أن معهد الصناعات الغذائية هو أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والقطاع الخاص.// انتهى //23:04ت م0218