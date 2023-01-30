الكويت 8 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسدانت دولة الكويت التفجير الانتحاري الذي استهدف اليوم، مسجداً في مدينة بيشاور الباكستانية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.وأعربت "الخارجية الكويتية" في بيان لها عن إدانتها واستنكارها لجميع أشكال الإرهاب والتطرف.وأكد البيان وقوف الكويت إلى جانب الحكومة والشعب الباكستاني في هذا المصاب, مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين الشفاء العاجل.//انتهى//23:06ت م0219