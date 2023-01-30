طرابلس 8 رجب 1444 هـ الموافق 30 يناير 2023 م واسدانت ليبيا التفجير الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور الباكستانية، وأدَّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.ووصفت "الخارجية الليبية" في بيان، هذه الأعمال بالإجرامية، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت الأسباب والدوافع.وأعربت - في بيانها- عن خالص تعازي ليبيا لحكومة باكستان وشعبها ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.//انتهى//23:40ت م0223