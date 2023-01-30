باريس 9 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأكدت فرنسا وأستراليا، رغبتهما في إقامة علاقة ثنائية ديناميكية بينهما تقوم على "الثقة والمصالح المشتركة" وذلك في إطار المشاورات الوزارية الثنائية بين البلدين.وقالت "الخارجية الفرنسية" في بيان مساء الاثنين: إن المشاورات الثنائية حول الشؤون الخارجية والدفاع عكست الرغبة المشتركة في إعادة إقامة علاقة "ديناميكية" تقوم على الثقة والمصالح المشتركة وفقاً للأولويات التي أقرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز في 1 يوليو 2022م.ونوَّه البيان بأهمية الشراكة الفرنسية - الأسترالية القوية للحفاظ على النظام الدولي القائم على القانون والعمل معاً للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ منفتحة ومستقرة ومزدهرة، حيث تحترم السيادة والقانون الدولي.كما اتفقا على مواصلة العمل معاً في إطار الهيكل الإقليمي الحالي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وتقديم استجابات لأولويات المحيط الهادئ من حيث الأمن ومراجعة التطورات في هذا الشأن كجزء من حوارهما حول المحيط.وجدَّدا تمسكَهما بالحوار الإقليمي والتزامَهما المشترك بمعالجة أولويات المحيط الهادئ في مجال تغيُّر المناخ والتنمية المستدامة والأمن البحري بالتشاور الوثيق مع دول جزر المحيط الهادئ.وكانت المشاورات الثانية بين فرنسا وأستراليا قد جمعت كلاًّ من وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ونظيرتها الأسترالية بيني وونغ وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس.//انتهى//00:01ت م0001