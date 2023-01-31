عام / تعليم تبوك : تعليق الدراسة غداً الثلاثاء وتحويلها عبر منصة "مدرستي"
الثلاثاء 1444/7/9 هـ الموافق 2023/01/31 م واس
تبوك 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها ، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.
وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً " عن بعد " لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة "مدرستي" .
// انتهى //
00:45ت م
0003