تبوك 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية غداً الثلاثاء بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها ، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً " عن بعد " لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة "مدرستي" .// انتهى //00:45ت م0003