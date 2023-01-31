نيويورك 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً، أمس، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 260.99 نقطة بنسبة 0.77% عند 33717.09 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً بنسبة 1.30% عند 52.79 نقطة، مسجلاً 4017.77 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع عند 227.90 نقطة بنسبة 1.96% مسجلاً 11393.81 نقطة.// انتهى //01:08ت م0004