القاهرة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأدان الأزهر بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة "بيشاور" شمال غرب باكستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.وأكد الأزهر في بيانٍ له اليوم، أن الاعتداء على المصلين الآمنين وعلى بيوت الله وانتهاك حرمتها وتحويلها إلى ساحة للقتل؛ عملٌ إجرامي وإرهابي لا يرتكبه إلا الضالون المضلون الذين تجردوا من تعاليم الدين والقيم الأخلاقية والإنسانية.وأعرب الأزهر عن خالص العزاء إلى باكستان حكومةً وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //02:04ت م0006