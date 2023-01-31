المدينة المنورة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أمطار متوسطة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية ، على محافظتي بدر وينبع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة السادسة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرًا.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على محافظة المهد ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //02:50ت م0007