عام / جامعة طيبة تُعلن الدراسة "عن بعد" اليوم بفروعها بمحافظات ينبع وبدر والعلا وخيبر
الثلاثاء 1444/7/9 هـ الموافق 2023/01/31 م واس
المدينة المنورة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس
أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء ٩-٧-١٤٤٤هـ إلى الدراسة "عن بعد" عبر البلاكبورد وذلك لكافة الطلبة ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها, في فروع الجامعة بمحافظات ينبع وبدر والعلا وخيبر.
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