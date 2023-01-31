المدينة المنورة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء ٩-٧-١٤٤٤هـ إلى الدراسة "عن بعد" عبر البلاكبورد وذلك لكافة الطلبة ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها, في فروع الجامعة بمحافظات ينبع وبدر والعلا وخيبر.// انتهى //03:32ت م0008