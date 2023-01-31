عام / " الأرصاد ".. أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
الثلاثاء 1444/7/9 هـ الموافق 2023/01/31 م واس
الطائف 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة برياح سطحيه نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٨ مساءً .
من جهة أخرى نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات، الخرمة والموية وتربة ورنية، منوهاً بأن الحالة تستمر -بمشيئة الله - حتى الساعة ٦ مساءً .
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