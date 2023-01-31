رياضي / نتائج الجولة الأولى من دوري الهواة لكرة القدم بمحافظة صبيا
الثلاثاء 1444/7/9 هـ الموافق 2023/01/31 م واس
صبيا 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس
اختتمت أمس، مباريات الجولة الأولى من دوري الهواة لكرة القدم في محافظة صبيا، والتي أقيمت منافساتها على ملعب الساحل الرياضي .
وجاءت نتائج هذه الجولة فوز نادي الشهيد على الصخرة (2 - 1) ، وكسب نادي الوطن صقور الوادي (3 - 1) ، فيما سيطر التعادل السلبي على مباراة القادسية و شباب نورة، وتغلب نادي العربي على الغراء الرياضي بخماسية نظيفة.
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08:28ت م
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