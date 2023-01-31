القدس المحتلة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسركزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبحث التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية، وبحث أفق حل الدولتين، ودعوة القاهرة للتعاون المشترك مع واشنطن، لدفع الاستقرار بالشرق الأوسط، وفق مبادئ الشرعية الدولية، ومنع أي نوع من التصعيد، وإيجاد الإطار المناسب للحل النهائي والشامل للقضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين.وسلطت الضوء على الاجتماع الذي سيعقده رئيس دولة فلسطين اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي، والذي يتزامن مع تصعيد إسرائيلي مستمر، ومطالب فلسطينية للإدارة الأمريكية للعمل الجاد على وقف عمليات التصعيد.وأبرزت استمرار عمليات التصعيد من الاحتلال والمستوطنين، واستشهاد شاب فلسطيني في الخليل، بالإضافة لاستمرار الاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتقال العشرات من الفلسطينيين، ودعوات أهالي القدس للإضراب اليوم، رفضاً لمخططات الاحتلال لهدم 14 منزلاً في جبل المكبر في القدس.وتناولت إعلان 120 أسيراً داخل سجون الاحتلال عزمهم الإضراب عن الطعام، رفضاً لإجراءات الاحتلال القمعية بحق الأسرى، خاصة تصاعد اقتحامات أقسام المعتقلات، والاعتداء على الأسرى بالضرب، وحرمانهم من حقوقهم.وتطرقت الصحف إلى ردود الأفعال الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية المنددة بالعمل الإرهابي الذي استهدف مسجداً في باكستان، معربة عن إدانتها لهذا العمل الإرهابي، الذي استهدف دور العبادة، وعن تعازيها لباكستان.// انتهى //09:13ت م0016