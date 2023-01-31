الدمام 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسيلتقي فريق الخليج نظيره فريق مضر اليوم، عند الساعة الرابعة عصراً، على صالة نادي الخليج بسيهات، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022 - 2023م.ويحل شباب الخليج في المركز الثالث بامتلاكهم العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة حققها من 12 انتصاراً، مع وجود مباراتين مؤجلة له مع فريقي النور والصفا، ويحتل مضر المركز الثاني برصيد 26 نقطة جمعها من 13 انتصار وخسارة واحدة.// انتهى //10:10ت م0019