القدس المحتلة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة مناطق في القدس وجنين ورام الله، واعتقلت خمسة فلسطينيين.وفي السياق ذاته، شل اليوم الإضراب مدينة القدس المحتلة، وذلك تنديداً بمخططات الاحتلال الإسرائيلي، لهدم عشرات المنازل الفلسطينية.وقال المتحدث باسم أهالي سلون في القدس فخري أبو ذياب، إن هناك تصاعداً في وتيرة عمليات الهدم، وقد هدم الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري عشرات المنازل، ويعتزم تنفيذ عملية هدم واسعة في منطقة جبل المكبر، لافتاً النظر أن مدينة القدس تعيش أوقاتاً عصيبة، خاصة مع عزم الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات هدم وتهجير واسعة خلال الفترة القادمة.// انتهى //10:11ت م0020