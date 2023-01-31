الدمام 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسباشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية 84964 مريضًا خلال العام الماضي 2022م، وبلغ عدد المرضى والمصابين الذين تم مباشرتهم والتعامل معهم ونقلهم إلى المنشآت الطبية 60098 مريضًا، وكانت أعلى ثلاث حالات تم مباشرتها هي: الحالات المرضية، والحوادث المرورية، والإغماء.وتسعى الهيئة للوصول لزمن استجابة أقل من خلال تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول، إضافة إلى عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي, أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما وأنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.// انتهى //11:00ت م0030