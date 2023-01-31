الجزائر 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمخرجات الدورة الـ17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالجزائر العاصمة يومي 29 و30 يناير الجاري، مبرزة تأكيد البيان الختامي للمؤتمر على مركزية القضية الفلسطينية والعمل الإسلامي المشترك من أجل الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وركزت على مطالبة الاتحاد المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف غطرسة وانتهاك سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقرارات والمواثيق الدولية.وتناولت صحف الثلاثاء الانتخابات البرلمانية في تونس، مشيرة إلى أنها آخر محطة في برنامج الرئيس التونسي قيس سعيد من أجل بناء جمهورية جديدة.وتطرقت إلى جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط، في إطار مساعٍ أمريكية تهدف إلى وقف المواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين ولتفادي "تأجيج التوتر" الذي يخيم على الأراضي الفلسطينية وزادت حدته مع مواصلة آلة الاحتلال الإسرائيلي جرائمها النكراء في حق الفلسطينيين.وتناقلت صحف الجزائر قرار منظمة الصحة العالمية، أمس، الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال فيروس كورونا بعد 3 سنوات على إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية،// انتهى //11:11ت م0031