الدمام 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واستنفذ أمانة المنطقة الشرقية عددًا من المشاريع التطويرية وإعادة تأهيل وصيانة الشوارع في مختلف مدن وبلدات محافظة القطيف، وذلك ضمن جهود الأمانة في تنمية مدن ومحافظات المنطقة لتحقيق جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أنها بدأت العمل على مشروع إنشاء وتطوير شارع ثابت بن معبد، الذي يربط بلدة القديح والعوامية، وتنفيذ أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة، وذلك بعد إزالة عددٍ من العقارات الممتدة على الشارع ونزع ملكيتها، بهدف تطوير وتنمية المحافظة.وأكّدت أمانة الشرقية أن هذا المشروع يعد أحد نتائج مبادرة الطرق الحضرية التي تهدف إلى فتح محاور جديدة بمحافظة القطيف، بحيث تكون رديفًا للمحاور القائمة، مبينة أنه تم تصميم المشاريع وفقًا لتحقيق معايير السلامة المرورية بالمسارات والتقاطعات التي تسهم في تدفق الحركة المرورية عبر ربط الكتل العمرانية ببعضها لتخفيف الضغط عن باقي المحاور، منوهة باستمرار الأعمال التطويرية في مختلف مدن وقرى المحافظة.// انتهى //11:15ت م0033