القدس المحتلة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واساقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل انتشارها المكثف في مدينة القدس المحتلة.وفي السياق ذاته، أعطب مستوطنون مركبات فلسطينية في مدينة البيرة، وكتبوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين.وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن: المستوطنين نفذوا سلسلة من الاعتداءات على مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ومنها اقتحام مستوطن لمدرسة في نابلس، مما خلق حالة من الخوف والهلع في صفوف الطلبة.// انتهى //11:29ت م0035