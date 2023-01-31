تونس 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم إعلان الهيئة العليا للانتخابات في تونس عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في دورها الثاني التي أفرزت فوز 131 مترشحاً بمقاعد في البرلمان الجديد من جملة 161 مقعداً في انتظار بحث سبل سد الشغورات الباقية.وأوردت في الشأن المغاربي تأكيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك بالرباط مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن حلها إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وتطرقت صحف تونس إلى إدانة دول ومنظمات عربية وإسلامية هجوماً انتحارياً استهدف مسجداً في مدينة بيشاور الباكستانية خلف 61 قتيلاً على الأقل وما يزيد عن 157 مصاباً.// انتهى //11:33ت م0036