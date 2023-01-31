القطيف 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسعقد فرع غرفة المنطقة الشرقية بالقطيف، أمس، لقاءً حول خطط مجلس أعمال المحافظة لعام 2023، بحضور محافظ القطيف إبراهيم الخريف، ورئيس مجلس أعمال القطيف عبدالرؤوف المطرود، ومدير إدارة مجالس أعمال الفروع بالغرفة حسن الهزاع، وعدد من رجال الأعمال والمهتمين.وتناول اللقاء أهم تطلعات مجلس الأعمال في الإسهام في تنمية القطاعات الاقتصادية بالمحافظة، وإنجازات المجلس خلال 2022، وخطط وأنشطة المجلس خلال 2023، وأبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بالمحافظة.وأكد الخريف دعم المحافظة لقطاع الأعمال والاستعداد لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، مبينًا أنها بيئة خصبة للاستثمار، ومقبلة على نقلة نوعية على مستوى المملكة، موصيًا الجميع بالاستفادة من موارد المحافظة والمميزات النسبية العالية التي تتميز بها على المستوى الجغرافي والصناعي والبشري والحضاري والثقافي والتاريخي والتراثي، والتنسيق المشترك بين جميع الجهات والقطاعات، وقياس مدى الأثر والمخرجات للأهداف والتطلعات.من جهته، أوضح رئيس مجلس أعمال القطيف عبدالرؤوف المطرود، أن هذه اللقاءات ستسهم في رفع مستوى التنسيق المشترك والإسهام في التنمية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية في محافظة القطيف وتعزيز دور الغرفة ومشاركتها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، منوهًا بدعم ومتابعة المحافظ المستمرة على جميع الصُّعُد لتحقيق الأهداف والرؤى والتطلعات.// انتهى //11:34ت م0037