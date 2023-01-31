لندن 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتحذير صندوق النقد الدولي من أن اقتصاد المملكة المتحدة ربما يسجل أقل معدل نمو ضمن الدول الصناعية الكبرى خلال العام الجاري.ورصدت الإدانات الدولية القوية للهجوم الانتحاري الذي وقع أمس في أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية، وأسفر عن مقتل وجرح العديد من المواطنين الأبرياء.ونقلت صحف الثلاثاء مطالبة منظمات دولية السلطات الرواندية بإجراء تحقيق شامل في ملابسات مقتل صحفي بارز في حادث مروري بالعاصمة كيغالي.ونشرت تقارير متنوعة حول تطورات الأوضاع في الأراضي الأوكرانية، والمخاوف من تأثيرات استمرار أعمال العنف في شمال نيجيريا، واستمرار الاحتجاجات الشعبية في بيرو.// انتهى //11:35ت م0038