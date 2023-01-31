إسلام آباد 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان وتسبب في عشرات القتلى والجرحى.وواكبت الصحف، زيارة وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري إلى موسكو، وعقده مباحثات مع الجانب الروسي، ركزت على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة، الاقتصاد، الاستثمار، والطاقة.وأخبرت صحف الثلاثاء، عن بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والباكستانية، وفريق صندوق النقد الدولي، بهدف تزويد باكستان بشريحة أخرى من الدعم المالي الذي يوفره الصندوق.وعرجت صحف إسلام آباد على تطورات الوضع في أفغانستان، مبرزة استمرار سقوط الضحايا جراء موجة البرد القارس التي تشهدها البلاد.// انتهى //11:46ت م0041