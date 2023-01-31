الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مخالفين لنظام البيئة، (7) مواطنين، ومقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (161) متنًا من الإبل، و(35) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //12:50ت م0057