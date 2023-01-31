مقديشو 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأعلنت مصادر صومالية مقتل 10 عناصر من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية على الأقل في قتال عنيف بين المقاتلين وبين القوات الحكومية ومليشيات العشائر المتحالفة معها في إقليم غلغدود وسط الصومال.وأضافت المصادر أن القوات المتحالفة شنت هجوماً على مقاتلي حركة الشباب الإرهابية الذين كانوا متجمعين في منطقة "عيل غرف" لشنّ هجوم على منطقة "غوبو" في إقليم هيران المجاور لإقليم غلغدود.من جهتهم، أوضح مسؤولون عسكريون أنهم تلقوا معلومات عن تحركات المقاتلين ما جعلهم يشنون هجوماً مباغتاً عليهم ويلحقون بهم خسائر فادحة.// انتهى //12:51ت م0058