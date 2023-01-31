الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسعقد فريق العمل المكلف بمراجعة الأنظمة "القوانين" الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, اجتماعه الأول لهذا العام، وذلك بمقر الأمانة بالرياض.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، يأتي في مقدمتها التعديلات الواردة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، ونظام عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.// انتهى //12:55ت م0060