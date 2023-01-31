عنيزة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واستشارك أكثر من 110 أسرة منتجة في مهرجان الحنيني السابع، بسوق المسوكف التراثي بمحافظة عنيزة، ويستمر حتى السبت القادم، وذلك بتنظيم من الغرفة التجارية بالمحافظة.وبينت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بعنيزة مريم الحمد، أن الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان، قدمن منتجاتهم في الأكلات الشعبية والتراثية التي تشتهر بها منطقة القصيم، مشيرةً إلى أن الأسر المنتجة للحنيني تنافسن في طرق تقديمه والإضافات المبتكرة له.// انتهى //13:04ت م0062