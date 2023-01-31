ثقافي / فرع هيئة الصحفيين السعوديين بجازان ينظم لقاءً عن الرؤية الإعلامية
الثلاثاء 1444/7/9 هـ الموافق 2023/01/31 م واس
جيزان 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واس
ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة جازان غدًا، لقاءً بعنوان: " الرؤية الإعلامية الواضحة .. دليل التميز " - برنامج اللهم بك أصبحنا أنموذجًا - ، وذلك بمقر الفرع بقرية جازان التراثية.
ويستضيف اللقاء عددًا من مقدمي ومخرجي البرنامج الإذاعي " بك أصبحنا "، حيث يتناول اللقاء عددًا من المحاور حول الرؤية الإعلامية للبرنامج، وذلك ضمن سلسلة برامج فرع الهيئة بجازان.
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13:04ت م
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