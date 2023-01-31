جيزان 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة جازان غدًا، لقاءً بعنوان: " الرؤية الإعلامية الواضحة .. دليل التميز " - برنامج اللهم بك أصبحنا أنموذجًا - ، وذلك بمقر الفرع بقرية جازان التراثية.ويستضيف اللقاء عددًا من مقدمي ومخرجي البرنامج الإذاعي " بك أصبحنا "، حيث يتناول اللقاء عددًا من المحاور حول الرؤية الإعلامية للبرنامج، وذلك ضمن سلسلة برامج فرع الهيئة بجازان.// انتهى //13:04ت م0063