جدة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واساستوقفت 280 قطعة أثرية معارة من مؤسسات محلية ودولية، وأعمال 40 فناناً؛ زوار بينالي الفنون الإسلامية 2023؛ المقام في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتستمر فعالياته حتى 23 أبريل المقبل.ويعكس البينالي كمنصة تفاعلية تجربة الحجّاج القادمين من حول العالم من خلال التأمّل في تنوّع التجربة الإسلامية، وحثهم على استحضار تاريخ وثقافة وتراث المكان في رحلة تربط بين الماضي والحاضر والمستقبل.ويوفر بينالي الفنون الإسلامية الذي يُقام على مساحة تزيد عن 118 ألف متر مربع؛ فرصاً فريدة للتعلّم والبحث والتأمّل في هذا النوع من الفنون، بالإضافة إلى الحوارات الفنية التي يستضيفها؛ في رحلة تُجدّد الأحاسيس والذكريات عبر صالات العرض الأربع ومعرض المدار وجناحين.ويحتفظ الموقع البينالي بأهمية خاصّة تتمثّل في كونه مُنطلق رحلة العمر لملايين المسلمين من كل أنحاء العالم.يذكر أن بينالي الفنون الإسلامية 2023 يحتوي على منطقتين رئيسيتين لعرض الأعمال الفنية والتحف، حيث تتشكل المساحة الأولى من معارض متواصلة على خط واحد، أما المساحة الثانية فتتكون من جناحين مخصصين لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومنطقة خارجية تحت مظلات صالة الحجاج مخصصة لعرض اللوحات والأعمال الفنية التركيبية.// انتهى //13:10ت م0064