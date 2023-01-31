الرباط 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسوصلت بعثة نادي الهلال السعودي لكرة القدم إلى مطار الرباط - سلا صباح اليوم، للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقررة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بمدينتي الرباط وطنجة المغربيتين.وكان في استقبال البعثة سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى المملكة المغربية عبد الله بن سعد الغريري، وأعضاء من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.ويستهل نادي الهلال، بطل آسيا، مشواره في البطولة يوم 4 فبراير المقبل بالرباط بمواجهة نادي الوداد الرياضي المغربي، الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا.// انتهى //13:21ت م0066