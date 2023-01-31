مكة المكرمة 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسيُعد حي حراء الثقافي مـعـلـماً ثـقـافـياً سـيـاحـياً فــريــداً من نوعه بجوار جـبـل حراء بمكة المكرمة الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الثقافة ووزارة السياحة وأمانة العاصمة المقدسة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والهيئة العامة للأوقاف.ويهدف المشروع إلى تطويــر الموقــع بمــا يليــق بمكانته التاريخية، ومكانة المملكـة العربيـة السـعودية، ورعايتها للبقـاع المقدسـة، والمواقــع التاريخيــة وقاصديهــا واســتثمار عطــاءات المــكان الطبيعيــة، وقيمتــه التاريخيــة، بمــا ينســجم مــع مكانــة مكــة المكرمــة، وبعدهــا الدينــي والإنساني والتاريخي, إضافة إلى الإسهام في إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين بصورة صحيحة وسليمة وإضافة عناصر تنموية، تمثل قيمة مضافة للمكان، لخدمة زواره من سكان مكة المكرمة وقاصديها.ويتكون المشروع الذي يقع على مساحة تفوق 67 ألف م2، من مركز الزوار الذي يعرف بمكونات الموقع وطبيعته التاريخية والجغرافية والخدمات الموجودة فيه وطريقة الإفادة من الخدمات والتعامل معها ومعرض الوحي الذي يعرض قصة نزول الوحي على الأنبياء وصولاً إلى خاتم الرسل.ويفرد المعرض جناحًا خاصًا يحكي قصة نزول الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجانبًا من سيرته عليه الصلاة والسلام كما يحكي المعرض عن بعض مايرتبط بقصة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال جبريل عليه السلام وموقف السيدة خديجة رضي الله عنها فبهذا الحدث العظيم عبر عرضً تقني جذابٍ، يأخذ المشاهد في رحلة سمعية وبصرية إثرائية كما يضم المشروع متحف القرآن الكريم وهو أول متحف مختص في القرآن الكريم في مكة المكرمة بجوار جبل حراء حيث يعرف بكتـاب الله تعالـــى، ويبيـــن عظمتـــه وعالميتـــه، ومظاهـــر الاحتفــاء والعنايــة بــه، وأثــره فــي حيــاة المســلمين. عبـــر منظومـــة واســـعة مـــن التقنيـــات الحديثـــة والمقتنيـــات المميـــزة، ومجموعـــة مـــن أنفـــس مخطوطـــات القـــرآن الكريـــم.ويشتمل حي حراء الثقافي على المكتبة الثقافية حيث تعني بتاريخ ومعلومات مكة المكرمة والمدينة المنورة, إضافة إلى السيرة النبوية والشمائل المحمدية كما تعني بشكل خاص بتاريخ وأحداث جبل حراء والغار والمنطقة المحيطة وذلك من خلال الكتب والمراجع العلمية والمعروضات المتنوعة والتقنيات الحديثة, ويحوي المشروع على حديقة حراء التي تضم أماكن للراحة والاسترخاء ومقصورات الجلوس والاستمتاع بحديقة غناء ضمن بيئة خضراء, كما يتكون المشروع من نزل جبلية تتكون كل مقصورة منها على جناح فندقي بخدماته وشرفة مطلة على جبل حراء وباحة علوية للاستجمام, إضافة إلى حديقة خاصة.ويزخر المشروع بمجموعة من المرافق التجارية المتنوعة ومنها المطاعم والمقاهي التي تقدم الأطباق المتنوعة المحلية النابعة من هوية مكة المكرمة وبلادنا الغالية, إضافة إلى الأطباق العالمية التي تراعي التنوع المطلوب, كما يمكن اقتناء الهدايا والتذكارات الخاصة بالمكان المعبرة عن هويته.ويضم المشروع متحف القهوة السعودية ليستمتع زوار الحي بارتشاف القهوة السعودية ويتعرفوا على التنوع الثقافي في أدواتها ومكوناتها، وطـــــرق تحضيرها في مناطق المملكة المختلفة.وسوف يتاح للزائر الصعود إلى غار حراء عبر طريق ممهد من موقع المشروع أسفل الجبل وسيكون الطريق الوحيد الموصل للغار وسيزود بلوحات إرشادية وأماكن للاستراحة ووسائل السلامة.يذكر أن مشروع حي حراء الثقافي يتميز بوجوده في سفح جبل حراء الذي يعد مقصداً لأعداد كبيرة من الزوار طوال العام وعلى مدار اليوم كما يجاور الحي الطريق الموازي لطريق الملك فيصل الرابط بين مكة والطائف وهو شريان رئيس للقادم إلى مكة أو المغادر منها وسيتم تفويج الزوار إلى الغار على شكل مجموعات وفق دراسة تنظيم الحشود.// انتهى //13:22ت م0067