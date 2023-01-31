الرياض 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسيشهد ملتقى لقاءات حائل 2023 الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشركاء في القطاع الخاص؛ خلال الفترة (8 - 9 فبراير 2023م)؛ إقامة ورش عمل ودورات تدريبية وإرشاد مهني ومحاضرات وندوات تخصصية؛ تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري.ويتخلل الملتقى؛ طرح فرص تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)؛ بالإضافة إلى طرح فرص عمل من خلال المنشآت المشـاركة؛ كما سيتم إطلاع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني (سُبل) وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات المنطقة المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.ويضطلع الملتقى بدور بارز للتعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم؛ تماشياً مع خطط التنمية الوطنية الراهنة، كما يستهدف منشآت القطاع الخاص؛ والباحثين عن عمل؛ وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق؛ وموظفي وموظفات القطاع الخاص؛ ورواد ورائدات الأعمـال.وتتمحور أهدافه في رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل؛ وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص؛ وبناء قاعدة بيانات بالمختصين والمهتمين بسوق العمل.وكان الصندوق قد أوضح في وقت سابق خطوات عملية تسجيل وحضور الأفراد لأعمال وفعاليات الملتقى؛ من خلال الدخول على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://eservices.taqat.sa/Eservices_Individual/Home.aspx.// انتهى //13:24ت م0068