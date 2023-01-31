ابوجا 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسأعلنت القوة المشتركة متعددة الجنسيات التي تضم عسكريين من نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد تدمير معسكر إرهابي والقبض على 36 إرهابيًا في منطقة بحيرة تشاد.وأضافت القوة المشتركة في بيان لها، أنها قصفت نهاية الأسبوع المنصرم عددًا من القواعد العسكرية التابعة للجماعات المسلحة ، مشيرة إلى أن الهدف من هذه العملية الخاصة هو تدمير قواعد تابعة لتنظيم داعش بغرب أفريقيا في غابة ماتاري النيجيرية والتي تنفذ منها هجمات على بلدات مايني سوروا وشيتيناري وشيتيماري وانغو.وأشار البيان إلى أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف جنود القوة المشتركة متعددة الجنسيات.// انتهى //13:26ت م0069