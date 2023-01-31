الأحساء 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسنظمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم، سلسلةً من الفعاليات الداعمة لمبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف لرفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة، بحضور 102 من متدربات ومنسوبات الكلية.وتضمنت الفعاليات ورشة عمل بعنوان "السياحة الريفية بالأحساء" حول الزراعة وعرضاً لبعض المحاصيل الزراعية بالأحساء وكيفية زراعتها، إلى جانب الشتلات المنزلية وطرق التعامل معها.كما اشتملت على حملة تشجير داخل ساحات الكلية من خلال غرس 150 شتلة زراعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للحدائق والمتنزهات بأمانة الأحساء وبمشاركة عدد من المتدربات والفريق التطوعي وكشافة الكلية.وأكدت الكلية سعيها المستمر لتنفيذ الأنشطة المختلفة لتعزيز المحافظة على البيئة والإسهام في خلق بيئة صحية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.// انتهى //14:49ت م0097