حائل 09 رجب 1444 هـ الموافق 31 يناير 2023 م واسالتقى وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بمقر الإمارة اليوم، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لخدمات التعدين المهندس صالح بن عبدالله العقيلي، بحضور مسؤولي المنطقة وعدد من مسؤولي الوزارة.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الإمارة والوزارة لتحقيق التكامل بينهما واستعراض الإستراتيجية الشاملة للتعدين ومستهدفات قطاع التعدين وآلية طلبات تخصيص الأراضي للأنشطة التعدينية وأهم تحديات الاستثمار في النظام التعديني.يذكر أن المملكة تتمتع بمزايا تؤهلها لقيادة قطاع التعدين، من بينها التنافسية وتوافر الثروات المعدنية التي تقدر قيمتها بنحو خمس تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، والمنتشرة في أكثر من 5300 موقع حول المملكة تضم العديد من المعادن الأكثر وفرة مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسايت والحجر الجيري، وغيرها من المعادن الأخرى.// انتهى //14:49ت م0098