الجزائر الجزائر ٠٩ رجب ١٤٤٤ هجري الموافق ٣١ يناير ٢٠٢٣ م واسادانت الجزائر بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، تضامنها الكامل مع باكستان ورفضها كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب واستهداف دور العبادة مهما كانت المبررات والدوافع، مجددة دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل استئصال آفة الإرهاب التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في العالم.// انتهى //14:50ت م0099